Prolongé jusqu'en 2024 il y a deux ans, Rémy Vercoutre est finalement lié avec l'OL jusqu'en 2026. Une prolongation actée par Vincent Ponsot l'an dernier.

Voilà une information que l'OL n'a pas annoncée l'an dernier. Selon nos renseignements, Rémy Vercoutre, qui avait prolongé son contrat avec l'Olympique lyonnais en 2022 pour deux années supplémentaires, soit jusqu'en 2024, est présentement lié au club jusqu'en 2026.

Un nouveau bail signé à l'été 2023 par Vincent Ponsot, qui n'avait donc pas été communiqué et qui a d'ailleurs surpris en interne. En effet, les autres membres du staff alors en place n'ont pas eu cet égard. Un choix qui pouvait alors en partie s'expliquer par le contrat d'Anthony Lopes, qui courait lui jusqu'en 2025.

Qui avec Sage dans le staff ?

A priori, l'entraîneur des gardiens devrait donc être présent lors de la reprise de l'entraînement programmée le vendredi 5 juillet. Toujours concernant le staff, rappelons que Pierre Sage est en attente de l'officialisation de la poursuite de son expérience lyonnaise. Après avoir rendu son dossier du BEPF la semaine passée, cela ne devrait être qu'une question d'heures, voire de jours pour le Jurassien.

Il faudra aussi observer la composition de son staff, alors que son avenir est lié à celui de Jamal Alioui et Damien Della Santa, et que Jérémie Bréchet (adjoint) et Antonin Da Fonseca (préparateur physique) rejoindront le Lille de Bruno Genesio.