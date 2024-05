Face à l’obligation mise en place cette saison, Rémy Vercoutre a dû passer une certification d’entraîneur des gardiens pros. L’ancien portier de l’OL a validé cette formation aux côtés de Grégory Wimbée (ex-Lille) ou Daniel Jaccard.

Il a fallu se mettre au niveau pour ne pas être en infraction. Les staffs professionnels sont dans l’obligation de présenter certains diplômes pour exercer et depuis quelque temps, la mission de l’entraîneur des gardiens était également soumise à l’obtention d’un diplôme professionnel. Il y avait la licence UEFA pour les étrangers et dernièrement le certificat d’entraîneur des gardiens professionnels en France. Afin de rentrer dans les clous, l’OL et Rémy Vercoutre avaient envoyé un dossier de candidature pour intégrer la promotion.

Une formation entre Lyon et Clairefontaine

L’entraîneur d’Anthony Lopes et de Lucas Perri avaient effectué quelques aller-retours dans la saison du côté de Clairefontaine et la formation a payé. En cette fin de saison, Vercoutre a réussi la validation de son cursus et l’obtention du certificat pour les années à venir. Durant toute cette année d’apprentissage, l’ancien portier lyonnais a partagé sa formation avec l’ancien gardien lillois Grégory Wimbée ou encore Daniel Jaccard, formé à l’OL et en charge des gardiens du côté de l’AS Saint-Priest désormais.