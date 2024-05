OL - Mercato : déjà des prétendants pour Lopes ?

Anthony Lopes lors de PSG – OL (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Jouant très certainement son dernier match de Ligue 1 avec l’OL dimanche, Anthony Lopes devrait quitter le club à l’issue de la saison. Le portier aurait déjà quelques courtisans.

Un dernier pour la route afin de mettre les voiles ? Dimanche soir, Anthony Lopes pourrait bien vivre sa dernière dans le but de l’OL en Ligue 1. Rien n’a encore été officialisé par les parties, mais la tendance irait très clairement à un départ du gardien de son club formateur. Ce n’est pas la première fois que l’on pense que l’histoire d’amour entre Lopes et l’OL se termine. Mais avec l’arrivée de Lucas Perri durant l’hiver et la perspective de voir le Brésilien être titulaire la saison prochaine, l’avenir du Portugais semble bouché. Réussira-t-il malgré tout à rattraper Yves Chauveau d’ici à la fin de la saison en jouant les deux derniers matchs ? Pierre Sage a maintenu le suspense pour la finale de la Coupe de France. Quoi qu’il en soit, les groupes de supporters ont prévu de rendre hommage à Anthony Lopes, dimanche face à Strasbourg (21h).

Encore trop sous le pied pour l'Arabie Saoudite ?

L’avenir de Lopes très certainement loin de l’OL et de Lyon, quelle sera la suite pour le champion d’Europe 2016 ? Ce dernier n’a encore rien officialisé, mais regarde nécessairement les différentes options qui s’offrent à lui à 34 ans. D’après Foot Mercato, l’Arabie Saoudite serait déjà venue aux renseignements pour cet été. Depuis quelques semaines, Lopes prouve malgré tout qu’il en a encore sous le pied et que les portes de l’Europe ne sont pas un objectif irréalisable. Selon des médias portugais, le nom du gardien lyonnais serait aussi dans la liste du Sporting Portugal alors qu’Adrian ne devrait pas prolonger. Une aventure au pays pour boucler la boucle ?