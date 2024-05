Duparchy (ex-OL) obligé de mettre un terme à sa carrière

À tout juste 23 ans, Florent Duparchy a été diagnostiqué "inapte au poste de gardien de but". L'ancien portier formé à l'OL avait subi deux commotions cérébrales.

"Un rêve réduit à néant ". Florent Duparchy a annoncé ce jeudi sur ses réseaux sociaux sa fin de carrière prématurée, à la suite de deux commotions cérébrales survenus lors de ses deux dernières saisons avec Reims. " Après de nombreux mois de rééducation, mon état de santé stagne. C'est pourquoi la médecine du travail, sur avis des spécialistes, m'a récemment déclaré inapte au poste de gardien de but. Je ne pourrai très probablement plus remettre les gants.", a-t-il indiqué. Le premier choc a eu lieu pendant un entraînement en août 2022, avec le club rémois. Le portier de 23 ans avait subi un violent coup de genou à la mâchoire, l’obligeant à se rendre à l’hôpital. Pour ne rien arranger, l’ancien gardien formé à l’OL avait reçu un ballon en pleine tête lors d’un autre entraînement plusieurs mois plus tard.

Aucun suivi du club

Selon le joueur, le corps médical du Stade de Reims ne l’avait pas mis en garde sur la gravité de ces incidents. "Je ne savais pas ce qu'était une commotion, personne ne m'en a jamais parlé, je n'y ai jamais été sensibilisé alors que je suis gardien" s’offusquait-il lors d’un entretien avec France 3 en septembre dernier. Quelque temps après, au vu de troubles psychiques, Florent Duparchy avait réalisé des examens, qu'ils le laissaient sans voix. Le neurologue lui annonçait, alors, qu’il était victime de commotions cérébrales.

À la suite de ces épisodes, les médecins du club l’avaient jugé inapte à exercer le poste de gardien de but. Par conséquent, le Stade de Reims ne lui versait plus de salaire et refusait de financer ses frais médicaux alors que son contrat prenait fin en juin 2024.

Caqueret et Gusto lui apportent leur soutien

Une fin de carrière tragique surtout lorsqu’on sait que la saison 2023-2024 était sensé lui présageait que du bon. Le portier d’1,87 m devait rejoindre l’EA Guigamp l’été dernier, en tant que second gardien. Mais le club avait décliné l’offre en raison des soucis médicaux du joueur. Une nouvelle épreuve à surmonter pour Florent Duparchy, lui qui était " tellement enthousiaste à l'idée d'être deuxième gardien, c'était un rêve de jouer en pro qui allait se réaliser " soulignait-il à France 3.

Au terme d’une jeune carrière qui ne faisait que commencer, Florent Duparchy se voit, par conséquent, dans l’obligation de retirer ses gants. Passé par l'Académie, le Lyonnais a reçu des messages de soutien de certains anciens partenaires comme Maxence Caqueret ou encore Malo Gusto. Une partie de son rêve s’est envolé, mais le jeune homme a encore toute la vie devant lui et une multitude de choses à accomplir, on l'espère.