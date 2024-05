OL - PSG : Bompastor reprend les mêmes que face à Reims

Sonia Bompastor et Wendie Renard après la qualification de l’OL contre le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour la finale du championnat de France, Sonia Bompastor assurait pouvoir compter sur un groupe "quasi au complet". L’OL se présentera face au PSG avec le même groupe que face à Reims.

Mercredi, Sonia Bompastor avait déjà donné un premier aperçu de ce que pouvait être le groupe de l’OL vendredi face au PSG. En plus des blessées de longue date Eugénie Le Sommer et Sara Däbritz, l’entraîneure lyonnais ne peut toujours pas compter sur Griedge Mbock. Un mois après la demi-finale aller de Ligue des champions contre le PSG, la défenseuse n’est toujours pas assez remise et doit donc faire l’impasse sur ce rendez-vous final contre le club parisien. Elle est le seul pépin physique dans le groupe lyonnais en vue de cette finale au Parc OL (21h). À côté de ça, Bompastor peut compter sur un groupe "quasiment au complet" comme elle l’a dit.

Malade avant Reims, Benkarth est de retour

Initialement retenue, mais malade juste avant Reims, Laura Benkarth fait son retour dans le groupe, ce qui pousse Féérine Belhadj à retrouver un rôle de troisième gardienne. Ayant connu ses premières minutes depuis deux mois contre Reims dimanche dernier, Ada Hegerberg enchaîne une nouvelle présence dans le groupe, tout comme Delphine Cascarino. Ayant commencé l’entraînement de manière individualisée mercredi avant de rejoindre ses coéquipières, Selma Bacha fait bien partie des 18 joueuses retenues pour ce choc contre le PSG. Avec l’espoir de décrocher le 17e titre de l’histoire de l’OL.

Le groupe de l'OL contre le PSG : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Morroni, Renard, Sombath - Damaris, Dumornay, Horan, Majri, Marozsan, van de Donk - Becho, Cascarino, Diani, Hegerberg