Dans la nouvelle organisation de l’Académie, Cyrille Dolce va compter sur un nouvel adjoint à la rentrée. Passé par le Red Star et l’AC Boulogne-Billancourt où il a respectivement connu Pierre Sage et Fabien Caballero, Raphaël Cosmidis va prendre la suite de Martin Fabre.

Il est l’un des éducateurs historiques de l’OL Académie et a marqué plus d’un joueur durant sa formation. Il n’est pas le plus bavard ou le plus porté vers la lumière, mais Cyrille Dolce est l’un des noms qui revient en premier quand il est question des éducateurs qui ont marqué les pépites du centre de ces dernières années.

Œuvrant avec les U15 depuis plusieurs saisons, Dolce continue plus que jamais son travail de formateur à Meyzieu, mais va devoir travailler avec un nouvel adjoint à la rentrée. En effet, même si cela n’a pas été précisé dans le nouvel organigramme de l’Académie publié par l’OL jeudi, Martin Fabre va quitter ses fonctions d’adjoint pour prendre en charge la catégorie d’en dessous, à savoir les U14.

Un renfort qui correspond à la méthodologie voulue par Sage

La place de Fabre vacante, l’OL a décidé de faire appel aux services de Raphaël Cosmidis pour épauler Cyrille Dolce. L’adjoint, qui officie également en qualité de journaliste pour L’Équipe ou RMC, débarque en provenance du Red Star. Dans le club francilien, il avait dirigé les U13 avant d’aller voir plus haut avec les U17.

C’est aussi là-bas qu’il a fait la connaissance d’un certain Pierre Sage. L’entraîneur lyonnais a forcément joué un rôle dans cette venue, tout comme celui de Fabien Caballero. Le nouveau manager général de l’Académie a travaillé à l’ACBB avec Cosmidis chez les U15. À l’image de ce qui peut être vu dans le staff de Sage, les recrutements externes au centre répondent ainsi à la méthodologie souhaitée par l’ancien directeur.