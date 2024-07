JO 2024 : les Bleues débarqueront à Lyon le 19 juillet

Wendie Renard lors d’Angleterre – France (Photo by Darren Staples / AFP)

Opposée à l’Ouzbékistan ce vendredi dans une rencontre à huis clos, l’équipe de France prépare les éliminatoires de l’Euro, mais surtout les Jeux olympiques. Les Bleues prendront leurs quartiers à Lyon, le 19 juillet.

Ce vendredi, dans l’intimité de Clairefontaine, Hervé Renard a programmé une opposition contre l’Ouzbékistan. Après deux semaines de préparation, le sélectionneur des Bleues a certainement voulu dégourdir les jambes de ses joueurs avec ce match hors calendrier. Quand Thierry Henry et l’équipe de France masculine olympique ont déjà les yeux rivés vers les Jeux olympiques, le match contre l’Ouzbékistan doit avant tout servir à préparer les deux matchs des éliminatoires de l’Euro 2025 pour Wendie Renard et ses coéquipières. Avec les JO 2024, la France affronte la Suède et l’Irlande. Ce n’est qu’après ce rendez-vous à Dijon le 16 juillet que les Bleues pourront être totalement tournées vers les Jeux.

Des entraînements à Tola Vologe

Coupant pendant deux jours, les joueuses de l’équipe de France féminine se retrouveront ensuite du côté de Lyon pour commencer la préparation totale de cet évènement. Avec deux matchs à Décines et un à Saint-Étienne pour la phase de poule, le staff français a décidé de poser ses valises à Gerland dans l’établissement qu’est le Rock Hôtel. Le rendez-vous est fixé au 19 juillet pour voir les Bleues débarquer entre Rhône et Saône et s’entraîner du côté de Tola Vologe.