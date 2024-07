Mercato : l’OL a décidé de casser sa tirelire en 2024

Avec l’achat d’Abner ce vendredi, l’OL a dépensé huit millions d’euros. Depuis le début de l’année 2024, le club lyonnais est le club le plus dépensier, en attendant d'autres arrivées.

La fièvre acheteuse a fait son retour à Décines et pourtant, ce n’est pas forcément le grand enthousiasme chez les supporters lyonnais. Depuis le début de la semaine, les dents grincent par rapport aux montants dépensés par la direction de l’OL pour se renforcer. Ce vendredi, le club a annoncé sa deuxième arrivée estivale avec Abner, qui suit les traces de Moussa Niakhaté.

Recruté pour huit millions d’euros, le latéral gauche brésilien vient s’ajouter à la longue liste des achats réalisés depuis le début de l’année 2024. Depuis le début de l’année civile, ce n’est pas loin d’une dizaine de joueurs qui ont rejoint les rangs lyonnais. Forcément, cela a un prix. Entre janvier et l’arrivée de Lucas Perri et Adryelson à ce 5 juillet avec Abner, l’OL a dépensé 144,33M€ en coût de transfert. Une somme importante qui place le club rhodanien comme le plus dépensier d’Europe.

Des dépenses déjà actées à prévoir dans les prochains jours

Si l’OL se montre actif, les supporters critiquent les sommes dépensées. Plus de 30 millions d’euros pour Orel Mangala et Moussa Niakhaté, pourtant loin d'avoir le pedigree de références mondiales à leur poste. Huit millions d’euros pour Abner dont le Betis voulait se débarrasser et qui n’a pas convaincu en un an et demi…

Il y a des critiques, mais seule la vérité du terrain viendra donner raison ou non à la direction. En attendant, l’enveloppe dépenses va encore grossir dans les semaines à venir. Le club n'a toujours pas communiqué sur l’option de Duje Caleta-Car alors que le Croate était présent ce vendredi à la reprise. Ernest Nuamah doit, lui aussi, s’engager définitivement avec l’OL. Et que dire du transfert de Thiago Almada. L'OL devrait dépenser une vingtaine de millions d'euros mais voir l'Argentin faire d'abord un passage par Botafogo…