Le Parc OL et le musée récompensés

Le Parc OL et l'OL Musée ont été primés. Le stade et l’établissement culturel ont remporté le TripAdvisor Traveler’s Choice Award 2024.

Pour la 8ᵉ année d’affilée, le Parc OL a obtenu le prix TripAdvisor Traveler’s Choice Award 2024. L’OL Musée, lui, a été sacré pour la 3ᵉ fois de suite. Une belle récompense pour l’infrastructure basée à Décines, qui fait partie des 10 % des meilleures adresses touristiques dans le monde. À noter que ces chiffres sont basés sur l’expérience de millions de personnes. En effet, les gens ont la possibilité de laisser des notes et des avis sur TripAdvisor.

Par ailleurs, cette nomination peut s’expliquer par la diversité qu'offre le Stadium Tour. En effet, de nombreuses activités sont proposées au Parc OL tout au long de l’année. Par exemple, il est possible de découvrir les coulisses du stade, notamment les vestiaires ou le salon présidentiel. De plus, le musée de l'OL retrace toute l'histoire de l'équipe, de sa création en 1950, jusqu'à aujourd'hui.

51 983 visiteurs, un record au Parc OL

Cette année, l'enceinte lyonnaise a enregistré sa plus haute affluence de visiteurs depuis sa création en 2016. Avec 51 983 personnes qui sont venues explorer le Parc OL, le stade et le musée ont connu un record de fréquentation. D'ailleurs, la saison 2023-2024 a été historique à Décines. En effet, presque deux millions de spectateurs et supporters se sont rendus dans l’enceinte pour assister à un évènement.

Entre les matchs de l’Olympique lyonnais, les rencontres de la France en passant par la Coupe du monde de rugby, sans oublier les concerts, c’est exactement 1 915 145 fans qui ont rempli les tribunes. Ainsi, l'année 2024 a vu le Stade des Lumières battre plusieurs records. À noter que l'infrastructure de Décines-Charpieu accueillera le tournoi de football olympique cet été.