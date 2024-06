Coldplay clôt la saison des concerts au Parc OL, place aux Jeux

Coldplay en concert en Californie (Photo by Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mardi, Coldplay a effectué son 3e et dernier concert en l'espace de 4 jours au Parc OL. Avec près de 165 000 spectateurs, le groupe britannique a mis fin à la saison des concerts à Décines. Place aux Jeux désormais.

Après Taylor Swift et Rammstein, le Parc OL a de nouveau accueilli des représentations musicales. Le groupe Coldplay a fait le show à Décines durant trois dates : les 22, 23 et 25 juin. Pour l'anecdote, la première représentation avait été légèrement perturbée par la pluie. Près de 165 000 fans sont venus garnir la fosse et les tribunes du Parc OL. De quoi espérer voir l’une des trois soirées faire probablement son entrée parmi les plus fortes affluences lorsque l’enceinte décinoise est en mode concerts.

Les Bleues désormais attendues au Parc OL

En même temps que Coldplay disait adieux à Décines, la soirée du 25 juin a marqué la fin de la saison des concerts au stade de l’Olympique lyonnais. Dès à présent, les regards et le chantier se tournent vers les Jeux olympiques. En effet, à partir du 24 juillet, le Parc OL va être le théâtre de 11 rencontres. Six matchs de la compétition féminine et cinq du tournoi masculin auront lieu dans le Rhône.

D’ailleurs, avec deux matchs de poules des Bleues à Lyon, plusieurs Fenottes devraient retrouver leurs repères. Pour le moment, huit Lyonnaises figurent dans la pré-liste d’Hervé Renard. Ainsi, une nouvelle pelouse, qui a décroché la 13e place la saison dernière en Ligue 1, devrait être posée dans les prochains jours au Parc OL, afin de proposer un billard aux footballeurs olympiques.