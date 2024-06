OL - Mercato : Textor aurait tenté de placer Baldé à Botafogo

Mama Baldé buteur lors de Lorient – OL (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Dans son désir de multiplier les échanges entre les deux clubs, John Textor aurait exprimé à Mama Baldé son envie de le voir rejoindre Botafogo. L’attaquant de l’OL a préféré décliner l’offre.

Décidément, il ne se passe pas un jour sans que les noms de l’OL et Botafogo ne soient cités ensemble. Entre Thiago Almada et Moïse Bombito, les deux clubs sont pour le moment liés en ce début de mercato. Un troisième nom aurait pu s’ajouter à la liste ces derniers jours, si l’on en croit Globo Esporte. Dans son envie de multiplier les passerelles et échanges entre les deux clubs de la galaxie Eagle Football, John Textor aurait soumis l’idée à Mama Baldé de rejoindre le club carioca durant l’été. Recruté définitivement par l'OL après son prêt la saison dernière, l’attaquant représentait un renfort rêvé pour le propriétaire américain.

Pas de départ hors Europe à l'heure actuelle

International bissau-guinéen, Baldé a pour lui de parler portugais et n’aurait ainsi eu pas de problème d’intégration. Malgré le travail de longue haleine de John Textor, Mama Baldé a choisi de gentiment repousser l’idée de son président. À 28 ans et après une seconde partie de saison où il s’est montré à son avantage comme supersub à l’OL, l’ancien Troyen n’a pas vocation à quitter l’Europe. Une décision acceptée par Textor qui doit désormais trouver une autre piste offensive pour renforcer Botafogo.