OL féminin : Hegerberg et Däbritz attendues ce lundi à la reprise

Après les garçons vendredi, les joueuses de l’OL font leur retour à l’entraînement ce lundi à Décines. Pour son premier entraînement, Joe Montemurro ne comptera pas sur de nombreux éléments. Quinze joueuses, dont Ada Hegerberg et Sara Däbritz sont attendues ce lundi.

Le centre d’entraînement de Décines retrouve petit à petit de la vie. Après près d’un mois et demi sans bruit, le GOLTC recommence à devenir une petite fourmilière où les allers et venues rythment les journées. Depuis vendredi, les joueurs de Pierre Sage ont repris possession des lieux. Ils se sont entraînés tout le week-end et les 20 joueurs de la reprise seront rejoints ce lundi par certains des internationaux, dont Moussa Niakhaté ayant eu un peu de rab de vacances. Mais à la différence de ces derniers jours, les Lyonnais ne seront plus les seuls pensionnaires du centre d’entraînement de Décines. Ce lundi marque la rentrée des classes pour la section féminine. Un retour forcément attendu puisque Joe Montemurro va officiellement prendre ses fonctions de nouveau coach de l’OL.

Un programme estival encore flou

Après trois pré-saisons guidées par Sonia Bompastor, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre au sein de l’OL féminin avec le coach australien. Premier entraîneur étranger à prendre les rênes de la section féminine, Montemurro va avoir du temps pour préparer la reprise de la saison. Si les affiches ne sont pas encore tombées, la D1 féminine ne reprendra pas avant le 21 septembre prochain. Plus de deux mois donc durant lesquels les Fenottes vont observer une coupure de deux semaines après une dizaine de jours de travail afin de ne pas enchaîner une si longue période à s’entraîner.

Seulement, pour le moment, le programme estival reste inconnu. Il serait question de deux matchs amicaux contre des formations européennes, mais rien n’a été confirmé par le club, pas même un stage estival comme ce fut le cas la saison dernière à Divonne-les-Bains. Toutefois, dans le partenariat signé entre la station thermale et le club, voir les Fenottes dans l’Ain ne serait pas une surprise.

Chawinga présente également

Quoi qu’il en soit, en attendant que Joe Montemurro affine ce programme estival, l’Australien va devoir composer avec un groupe restreint. Ce lundi, seules quinze joueuses sont attendues à Décines pour la reprise. Certaines jeunes de l’Académie vont venir faire le nombre aux côtés des cadres non-retenues en sélection en ce mois de juillet. Ce sera notamment le cas d’Ada Hegerberg et Sara Däbritz selon nos informations.

Les deux joueuses seront bien présentes au GOLTC, tout comme Christiane Endler, Amel Majri, Dzsenifer Marozsan, Melchie Dumornay et la nouvelle recrue de l’été Thabita Chawinga. Un effectif plus que restreint qui va mettre du temps à retrouver des éléments. Avec les Jeux olympiques, la Coupe du monde U20 et les éliminatoires de l’Euro 2025, les Lyonnaises sont encore nombreuses sur le pont.