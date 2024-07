Premier adversaire de l’OL cet été, Chassieu-Décines a repris lundi

Samedi 13 juillet, l’OL recevra Chassieu-Décines (N3) pour son premier match amical de l’été. Un futur adversaire qui a repris l’entraînement lundi.

La différence de préparation ne sera pas énorme entre l’OL et Chassieu-Décines samedi 13 juillet. En fin de semaine, Pierre Sage et son groupe disputeront leur premier rendez-vous amical de la présaison. Ils accueilleront le club voisin à partir de 19 heures au centre d’entraînement. Une rentrée qui se veut a priori face à un adversaire bien moins outillé pour l’Olympique lyonnais contre le pensionnaire de National 3, difficilement maintenu dans la poule de la réserve la saison passée.

Les hommes d’Andréa Damiani ont tout de même obtenu ce qu’ils cherchaient, pour leur premier exercice à ce niveau. Afin de préparer le suivant, ils ont retrouvé le chemin de l'entraînement lundi, six jours donc avant de défier la formation de Ligue 1. Ils se sont tout d’abord retrouvés dimanche pour un repas en commun, avant de prendre part à la première séance de l’année le 8 juillet au soir.

Du côté de l'OL, les recrues et des jeunes

Sachant que Corentin Tolisso et ses coéquipiers ont eux commencé leur période estivale vendredi 5 juillet, ils auront un peu d’avance, même si le fossé à ce sujet ne devrait pas ressembler à un gouffre. La mise en jambe s’annonce surtout intéressante pour observer les débuts des deux recrues (Abner et Moussa Niakaté) et certains jeunes, mais il faudra patienter avant de voir un effectif au complet.

Le public est invité à venir observer cette affiche, puisque le centre d’entraînement lui sera ouvert pour l’occasion. Attention, vous devez acquérir votre place sur la billetterie de l’OL, le tarif variant entre 8 et 12 euros.