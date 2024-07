L’OL fête de manière amusante l’anniversaire de Rafael

Rafael face à Khazri lors du derby OL – Saint-Etienne (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

À l’occasion des 34 ans de Rafael, l’Olympique lyonnais a publié sur ses réseaux sociaux l’une des actions les plus marquantes de son ancien latéral droit durant son passage au club.

Ce 9 juillet 2024, Rafael fête ses 34 ans. A cette occasion, le compte officiel de l'OL a diffusé une vidéo sur le ton de l'humour sur X (ex-Twitter) ou encore Instagram. En effet, ce passage montre un carton rouge qu’a reçu le Brésilien durant son passage à Lyon. C’était le 23 novembre 2018, face à Saint-Étienne. Ce soir-là, lui et ses partenaires s’étaient imposés 1-0 à Décines. Jason Denayer (Al-Fateh) avait donné la victoire aux siens grâce à une tête sur un corner de Memphis Depay (libre). L'unique but de la rencontre était intervenu à la 62e minute, soit neuf minutes avant l’exclusion de l’arrière droit. Le natif de Petrópolis (Brésil) avait été sanctionné à la suite d’un tacle non maîtrisé, les deux pieds décollés, sur un joueur stéphanois.

Ce geste est resté dans la mémoire des supporters, tout comme la réaction du footballeur, qui semblait ne pas comprendre la décision de l’arbitre. C'est d'ailleurs pour cela que le post est accompagné de la phrase suivante : "Tu penses toujours qu'il n'y avait pas faute Rafa ? ". À noter que le derby sera de retour les week-ends du 10 novembre 2024 et du 20 avril 2025.

Une fin de carrière au Brésil

Après son départ du Rhône en 2020, Rafael a joué une saison à Istanbul Basaksehir avant de retrouver son pays natal. Depuis 2021, l’ancien de Manchester United porte les couleurs d’un club que John Textor connaît bien. En effet, l’international brésilien évolue à Botafogo. Le numéro 2 a même vu son équipe monter en Serie A. Cependant, l’homme de 34 ans enchaîne les blessures depuis son arrivée, notamment aux genoux. Cette année, le droitier a disputé seulement 9 matchs pour 484 minutes avec Fogo. Pour l’anecdote, lui et son compère Marçal ont conseillé à Adryelson de rejoindre l’Olympique lyonnais avant son transfert.