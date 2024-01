Deux anciens Lyonnais et actuels joueurs de Botafogo ont encouragé Adryelson à s'engager à l'OL, Fernando Marçal et Rafael.

On le sait, les joueurs Brésiliens ont un lien particulier avec l'Olympique lyonnais. Plus d'une vingtaine d'entre eux sont passés par le Rhône dans leur carrière, et certains continuent à vanter les bons côtés de la formation rhodanienne et de la vie à Lyon. C'est notamment le cas de deux latéraux ayant porté ce maillot très récemment, Fernando Marçal et Rafael.

Ils ont vanté les mérites de la ville et de l'OL

En effet, comme l'explique Adryelson sur la chaîne de l'OL, les deux footballeurs évoluant actuellement à Botafogo ont conseillé à leur désormais ex-coéquipier de signer en faveur du 15e de Ligue 1. "Je leur ai dit que j'avais reçu une offre de l'Olympique lyonnais. Ils m'ont tous les deux répondu "Vas-y, ne regarde pas les autres propositions. Tu y seras performant, les gens vont t'apprécier et t'accueillir chaleureusement. Tu vas jouer et t'entendre avec tout le monde." C'est vrai que j'ai été bien reçu à mon arrivée. Ils m'ont dit de très bonnes choses sur la ville et le club, que des choses positives", a confié le défenseur central.

Engagé avec les septuples champions de France jusqu'à 2028, et arrivé contre 3,580 millions d'euros, le joueur de 25 ans a également ajouté que "Lyon est vu comme un club emblématique au Brésil, avec une grande histoire. Tout le monde pense que jouer à l'OL est une chance unique et que tout joueur rêve d'en faire partie un jour", a-t-il conclu sur le sujet.