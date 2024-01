D1 - OL : vers un championnat à 14 ?

Kadidiatou Diani face à Elisa De Almeida lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Et si dans les prochaines saisons, la D1 féminine passait à 14 ? C'est en tout cas l'intention de Jean-Michel Aulas, vice-président de la FFF.

Va-t-on avoir très vite d'autres modifications pour la D1 féminine, la compétition élite du football féminin en France ? Si l'on écoute les ambitions et propositions de Jean-Michel Aulas, c'est en tout cas une éventualité. Désormais vice-président de la Fédération, l'ancien président de l'Olympique lyonnais a évoqué au micro de Canal + la possible restructuration du championnat.

Confrontant aujourd'hui 12 adversaires, il pourrait accueillir deux formations supplémentaires à l'avenir. "Notre objectif est qu'il y ait six équipes compétitives. Notre souhait est d’aller vers 14 clubs en D1. Ça permettrait à de très grands noms du football masculin de rejoindre le championnat, a justifié le dirigeant. On sait que, par exemple, quand il y a un OM-PSG, il y a la certitude d’avoir de l’affluence dans les stades et de l'audimat."

Bientôt une Ligue féminine professionnelle

En attendant que ce bouleversement effectivement lieu, ou pas, la saison 2023-2024 est déjà marquée du sceau du changement. En effet, les play-offs sont instaurés lors de cet exercice, avec les quatre meilleures formations qualifiées à l'issue de la phase de classement. Si celle-ci s'arrêtait ce 6 janvier, l'OL, le Paris FC, le PSG et Reims s'affronteraient pour le titre par exemple.

Il faut aussi rappeler que dans quelques mois, la Ligue professionnelle féminine (LFFP) entrera en action. Une institution qui aura pour objectif de valoriser et développer le football féminin, avec la volonté que la France redevienne "une des premières ligues professionnelle féminine en Europe", ainsi que l'espère Jean-Michel Aulas.