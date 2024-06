(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Durant son passage à l’OL, Memphis Depay a montré toute l’étendue de son talent. L’attaquant fait d’ailleurs partie des joueurs hollandais ayant le plus marqué l’histoire du championnat français.

Arrivé à l’Olympique lyonnais le 20 janvier 2017, Memphis Depay aura laissé sa trace dans le club rhodanien. Transféré pour 16 millions d’euros en provenance de Manchester United, l’attaquant a effectué des débuts poussifs. Au fil des mois, le joueur s’est affirmé et a commencé à enchaîner les bonnes performances. Après plus de quatre saisons avec l’OL, l’homme de 30 ans a joué 138 matchs en Ligue 1. Un nombre qui le place 8e dans le classement des joueurs néerlandais les plus capés dans le championnat de France (depuis 1947/1948).

63 réalisations dans l’élite française

Durant son temps entre Rhône et Saône, le footballeur formé au PSV Eindhoven a fait trembler les filets à 63 reprises. Cette statistique fait de lui le 4e meilleur buteur batave de Ligue 1 depuis l'après-guerre. De plus, Memphis Depay sait aussi faire briller ses partenaires. En effet, le natif de Moordrecht a terminé meilleur passeur du championnat lors de la saison 2020/2021, avec 12 passes décisives. Pour l’anecdote, l’ancien Barcelonais compte le deuxième meilleur total de buts au Parc OL (41 réalisations), juste derrière Alexandre Lacazette (64 réalisations).

Actuellement, l'ancien numéro 10 lyonnais est avec sa sélection pour disputer l’Euro 2024. Ce vendredi soir, les Pays-Bas affronteront la France. Un match qui risque d’être disputé, dans lequel les deux anciens de l’OL, Memphis et Ferland Mendy (Real Madrid) pourront se rencontrer, même si le vainqueur de la dernière Ligue des champions sera probablement sur le banc.