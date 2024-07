Van de Donk et Damaris (OL) retenues avec les Pays-Bas

Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk avec les Pays-Bas contre le Portugal (Photo by Oli SCARFF / AFP).

Comme Sofie Svava, Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk ne seront pas à la reprise de l’OL lundi. Les deux Néerlandaises font partie de la liste des Pays-Bas pour les éliminatoires de l’Euro à la mi-juillet.

C’est un calendrier des plus surprenants, mais les sélections européennes non qualifiées pour les Jeux olympiques ne sont pas pour autant en vacances. Après avoir disputé des matchs pour les éliminatoires de l’Euro 2025 début juin, elles sont de retour en ce mois de juillet pour deux nouveaux rendez-vous. Un choix qui a fait couler beaucoup d’encre, notamment sur le temps de repos après une saison éreintante. Néanmoins, en cette mi-juillet, Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk ont dû écourter leurs vacances pour faire leur retour à l’entraînement des Pays-Bas.

Damaris remise de sa blessure en juin

Les deux joueuses de l’OL ont été retenues pour participer aux deux matchs de qualification pour l’Euro de la sélection néerlandaise. Cette dernière recevra l’Italie le 12 juillet avant de se rendre en Norvège, orpheline d’Ada Hegerberg, le 16 juillet. Obligée de quitter prématurément le rassemblement de juin suite à un contact lors du premier match, la convocation de Damaris montre en tout cas que tout est rentré dans l’ordre pour la milieu lyonnaise et c’est une bonne nouvelle.