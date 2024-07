Amandine Henry de retour avec les Bleues (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce dimanche, à une grosse quinzaine de jours des Jeux olympiques, Canal Plus va diffuser un documentaire sur Amandine Henry. L’ancienne milieu de l’OL partage son quotidien aux États-Unis, mais aussi en équipe de France.

À 34 ans, les plus belles années sont derrière elles, mais dans quelques semaines, Amandine Henry a l’occasion de réussir ce qu’elle n’a encore jamais su faire depuis ses débuts : gagner enfin quelque chose avec l’équipe de France. Avec les Jeux olympiques, la milieu a une occasion en or, même si une médaille, quelle que soit la couleur, sera déjà une victoire. Après trois ans de mise au ban sous Corinne Diacre, Henry souhaite terminer de la meilleure des façons cette histoire avec les Bleues, loin d’être un long fleuve tranquille.

Le clash avec Diacre, son quotidien aux États-Unis...

De cette relation tumultueuse, il en sera question ce dimanche à 21h sur Canal Plus. En effet, la chaîne cryptée diffuse un documentaire consacré à l’ancienne joueuse de l’OL : "Amandine". Dans ce film d’un peu plus d’une heure, le quotidien d’Amandine Henry sera passé au crible de son passage à Angel City où elle a évolué avant de rejoindre Utah ces derniers mois, à sa carrière en équipe de France, notamment le clash avec Corinne Diacre et l'arrivée d'Hervé Renard.