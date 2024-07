Henrique (OL) face à Warren Zaïre-Emery (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Libre depuis la fin de son contrat avec l’OL, Henrique va bien rester en Ligue 1. Après plusieurs semaines de discussions, le Brésilien serait enfin parvenu à un accord avec le FC Nantes.

À moins d’un énième retournement de situation, Henrique devrait bien retrouver l’OL au cours de la saison 2024-2025 en Ligue 1. Laissé libre par le club lyonnais, le Brésilien était à la recherche d’un nouveau challenge et ce dernier se situera en Loire-Atlantique si l’on en croit nos confrères d'Ouest-France. Après avoir été proches de signer puis avoir vu les discussions mises en stand-by, faute d’accord financier, Henrique et le FC Nantes seraient enfin sur la même longueur d’onde pour voir le latéral débarquer chez les Canaris pour les trois prochaines saisons.

Il va retrouver Kadewere chez les Canaris

Arrivé à l’été 2021 en provenance de Vasco de Gama, Henrique a disputé 45 matchs sous le maillot de l’OL. S’il avait la volonté de prolonger son bail entre Rhône et Saône, le latéral n’avait pas reçu de proposition de la part du club lyonnais et était donc libre de s’engager où bon lui semble. S’étant plus qu’acclimaté à la vie française, Henrique va pouvoir continuer à profiter des joies de la Ligue 1 dans les prochaines semaines. À Nantes, il ne sera pas dépaysé puisqu’il retrouvera un ancien Lyonnais, avec Tino Kadewere.