Mercato : Henrique (ex-OL) ne devrait pas s’engager au FC Nantes

Henrique après son but lors d’OL – Rennes. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Depuis le 30 juin 2024, Henrique n’est plus sous contrat avec l’Olympique lyonnais. Désormais libre, le défenseur était suivi par le FCN. Cependant, les deux camps n’auraient pas trouvé d’accord.

Actuellement sans club, Henrique cherche à se relancer. Le FC Nantes était intéressé par le joueur depuis la fin du mois de juin. Néanmoins, la piste ne devrait pas aboutir. Selon les informations de RMC Sport, l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais, et les dirigeants des Canaris ne seraient pas parvenus à se mettre d’accord, le contrat étant la principale cause de l’échec du transfert. Ainsi, le bord nantais devra trouver un autre défenseur gauche, et le joueur brésilien, lui, une autre destination.

Une doublure appréciée

Recruté à l’été 2021 par l’OL, Henrique a passé trois années dans le Rhône en tant que remplaçant. L’homme de 31 ans a toujours été apprécié pour son état d’esprit et sa combattivité par ses coéquipiers et ses entraîneurs. Lors de ses 45 rencontres avec le maillot lyonnais, le footballeur a inscrit un but et a délivré deux passes décisives. Des statistiques trop faibles pour prétendre à un statut de titulaire. Cependant, l’ancien de Vasco de Gama s’apparentait à un substitut convenable.

Un côté gauche défensif en reconstruction

C’est d’ailleurs l'un de ses compatriotes qui devrait le suppléer. En effet, Abner serait sur le point de s’engager avec les Gones pour huit millions d’euros, en provenance du Betis Séville. De plus, si Nicolas Tagliafico devait partir cet été, le bord lyonnais n’aurait sans doute pas le choix de recruter un nouveau latéral gauche. Actuellement, l’international argentin se concentre sur la Copa América et se penchera sur son avenir après la compétition. À noter que l’ancien de l’Ajax Amsterdam a plusieurs courtisans en Europe.