OL : Orban meilleur buteur de la préparation, Tolisso le plus décisif

Dimanche, l’OL a mis fin à sa préparation estivale composée de six matchs amicaux. Au niveau des statistiques, Gift Orban finit l’été avec trois buts inscrits.

Tous les regards se dirigent désormais vers Rennes, mais cela ne va pas empêcher Pierre Sage de regarder ce qui a pu se faire pendant un mois, et notamment le revers à Arsenal. Cette ultime défaite de l’été (2-0) a mis en avant pas mal de points à rectifier et l’entraîneur de l’OL va logiquement s’appuyer dessus pour voir son équipe s’améliorer, surtout face aux grosses écuries, qu’elles soient françaises ou européennes.

C’est d’ailleurs en ce sens que Sage avait choisi de jouer différents matchs contre des clubs étrangers afin d’avoir un large échantillon du visage de ses joueurs suivant l’adversaire. Avec pas moins de six matchs amicaux en moins d’un mois, les Lyonnais n’ont pas chômé. Ils ont terminé la préparation avec trois victoires, deux défaites et un nul. Un bilan plutôt positif même si la défaite à Londres dimanche a laissé un petit goût amer.

La réalité des stats et du terrain...

L’OL n’a pas réussi à se montrer dangereux offensivement, malgré les deux grosses opportunités de Georges Mikautadze (42e) et Ernest Nuamah (84e). Les deux offensifs auraient pu débloquer leur compteur but dans cette pré-saison. Au total, la formation lyonnaise a inscrit quatorze buts, dont la moitié face à Chassieu-Décines.

Difficile donc de tirer des conclusions, car seule la compétition fait foi. Toutefois, avec trois réalisations, Gift Orban termine meilleur buteur de cette préparation quand Corentin Tolisso (2 buts et 2 passes) et Saïd Benrahma (un but et trois passes) ont été les plus décisifs. Trois joueurs qui n’ont pourtant pas fait l’unanimité durant l’été sur leurs prestations. Preuve, s’il le fallait encore, que la réalité statistique n’est pas forcément celle du terrain.