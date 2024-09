Trois joueurs de l'OL sont engagés ce lundi soir pour les qualifications à la CAN 2025. Niakhaté (Sénégal) affronte le Burkina Faso, Omari et les Comores jouent contre Madagascar et Mata défie le Soudan avec son équipe de l'Angola.

Les qualifications à la CAN 2025 continuent. Ils seront trois joueurs de l'OL à défendre les couleurs de leurs pays ce lundi soir. Le premier à entrer en scène sera le néo-Lyonnais Moussa Niakhaté. Sa sélection nationale du Sénégal affrontera le Burundi à 15 heures. Lors du premier match, le défenseur central n'avait pas joué la moindre minute et était resté sur le banc. Les Lions de la Teranga avaient fait match nul contre le Burkina-Faso (1-1). Sadio Mané avait marqué le but Sénégalais. Après un match, le Sénégal est troisième du groupe. Le Burundi, lui, est 1ᵉʳ grâce à sa victoire (3-2) contre le Malawi.

Les Comores d'Omari 3es de leur groupe

Ensuite viendra le tour de Warmed Omari et des Comores à 18 heures. Le défenseur central prêté par le Stade Rennais jouera contre Madagascar. Lors de la première journée des qualifications à la CAN 2025, il avait disputé les 90 minutes. Son équipe n'avait pas pu faire mieux qu'un match nul contre la Gambie (1-1). Son pays est, lui aussi, troisième d'un groupe dominé par la Tunisie.

L'Angola de Mata 1re de son groupe

Enfin, le dernier à entrer sur la pelouse sera l'Angolais Clinton Mata (21 heures). Il défiera le Soudan, après une première victoire dans les dernières secondes contre le Ghana en début de semaine (1-0). Le latéral Lyonnais avait joué tout le match et avait été averti d'un carton jaune. Son équipe est pour le moment en tête de son groupe de qualification. L'autre match du groupe opposera le Niger et le Ghana.