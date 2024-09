Ce samedi, l'OL féminin s'est imposé (4-2) en amical contre la Juventus Turin à Bourgoin-Jallieu. Une défaite qui fait mal au club italien emmené par Massimiliano Canzi. Mais le tacticien a aimé la réaction de ses joueuses.

Après la défaite de la Juventus Turin contre l'OL féminin (4-2), l'entraineur du club italien, Massimiliano Canzi, est revenu sur la contre-performance de son équipe. Son équipé a encaissé quatre buts dont un de Tabita Chawinga. Il a notamment reconnu la supériorité de l'Olympique lyonnais : "Nous avons perdu beaucoup de duels, mais nous savions que cela aurait pu arriver contre l'une des équipes les plus fortes du monde." Il affirme également avoir tiré beaucoup de leçons de ce match pour la saison à venir : "Le résultat, qui est la seule chose qui compte et donc nous rentrons chez nous et pansons nos blessures : s'il est vrai qu'à chaque fois que l'on perd, on apprend, alors dans un match amical, comment cela, on a beaucoup appris."

Massimiliano Canzi retient aussi plusieurs points positifs de cette rencontre : "nous avons eu la bonne réaction. On n'a pas abandonné jusqu'au bout : c'est l'aspect comportemental qui m'intéresse. Mais en même temps, malgré la valeur de l'adversaire, nous aurions pu obtenir un résultat et cela doit nous faire comprendre sur quoi travailler." Sara Gama, la défenseure de la Juventus Turin parle, elle, d'"un test important dont nous pouvons apprendre beaucoup."

Il reste un dernier match de préparation à l'OL féminin. Ce sera samedi prochain, contre les championnes d’Albanie, le KFF Vllaznia Shkodër.