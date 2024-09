Pour le troisième et dernier match du Tournoi de Limoges, la France affronte l'Angleterre en U18 (18 h). L'occasion pour les deux joueurs de l'OL, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, de se défier sur le terrain.

Un duel de joueurs de l'OL en clôture du Tournoi de Limoges. Enzo Molebe, avec la France, et Alejandro Gomes Rodriguez, avec l'Angleterre, sont opposés l'un à l'autre ce dimanche soir (18 h). Une raison de plus de suivre cette rencontre diffusée gratuitement sur YouTube. Les Français, emmenés par leur entraineur Landry Chauvin, ont alterné le bon et le moins bon à Limoges. Ils ont difficilement battu la Suisse (2-2, 4 tab. 2) en ouverture du tournoi puis ont fait match nul contre le Portugal (2-2, match arrêté). Le joueur de l'OL Enzo Molebe était remplaçant, mais avait disputé la fin de match avant de transformer son tir au but d'une panenka face à la Suisse. Contre les Lusitaniens, il était titulaire. Son équipe était alors menée lorsqu'il a laissé sa place à la 55ᵉ minute.

Seulement des matches nuls en revanche du côté des Anglais. D'abord face au Portugal (2-2, 4-4) puis face à la Suisse (1-1, 4-4). Entré en jeu à 20 minutes du terme face aux Helvètes, Gomes Rodriguez avait transformé son tir au but. Il n'avait, en revanche, pas joué la moindre minute contre les Portugais.