Caleta-Car avec la Croatie (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

Après une défaite face au Portugal (1-2) lors de la première journée de Ligue des Nations, le défenseur de l'OL Duje Caleta-Car et la Croatie doivent faire mieux ce dimanche soir face à la Pologne (20 h 45).

Terminer la trêve mieux qu'elle n'a commencé. C'est l'objectif de la Croatie de Caleta-Car qui affronte la Pologne ce dimanche soir (20 h 45) pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Nations. Lors de la précédente rencontre du groupe A, le défenseur de l'OL et ses compatriotes se sont inclinés (2-1) face au Portugal. Lors de ce match, Cristiano Ronaldo a d'ailleurs inscrit le 900ᵉ but de sa carrière. À Lisbonne, il n'y a en revanche pas eu de buteur croate. Le seul but a été inscrit par le Portugais Dalot contre son camp (41ᵉ). Caleta-Car était entré en jeu pour disputer la seconde période (46ᵉ) alors que le score était déjà de 2-1.

180ᵉ match en sélection pour Luka Modrić

De son côté, la Pologne est allée s'imposer (3-2) dans les derniers instants en Écosse lors de la première journée. Un pénalty tardif de Zalewski (90+7ᵉ) a offert les trois points et la tête du groupe A aux coéquipiers de Robert Lewandowski, lui aussi buteur. Ce match s'annonce donc relevé pour la défense croate. Duje Caleta-Car n'est pas sûr de faire partie des onze titulaires. Josip Sutalo (Ajax Amsterdam) et Josko Gvardiol (Manchester City) pourraient lui être préférés au sein de la charnière centrale.

Lors de cette rencontre, le capitaine de la Croatie, Luka Modrić, fêtera ses 180 capes sous le maillot de sa sélection nationale. Lui et ses coéquipiers, avec ou sans Caleta-Car, espèrent disposer de la Pologne à Osijek pour clore cette trêve internationale sur une bonne note.