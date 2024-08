Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l’OL Féminin (Photo by Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Depuis juillet, Michele Kang dirige Kynisca Sports, une organisation mondiale multi-équipes dédiée au football féminin. Actuellement, celle-ci compte trois clubs, mais des expansions sont à prévoir.

Avant d'acquérir l'OL féminin, Michele Kang était une personnalité discrète dans les médias. Désormais, si elle ne s'épanche pas tous les quatre matins dans la presse, elle prend tout de même nettement plus la parole. Mais elle ne se contente pas de cela, puisqu'elle agit également. Dernièrement, elle a ainsi fait un don de 4 millions de dollars au rugby à 7 féminin américain. En juillet, elle a aussi lancé Kynisca Sports.

Cette organisation existe à l'échelle mondiale et regroupe à ce jour trois équipes féminines de football (l'Olympique lyonnais donc, mais aussi Washington Spirit et London City Lionesses). Et il faut s'attendre à d'autres investissements à l'avenir. "Je ne sais pas combien, mais je veux absolument en avoir un sur chaque continent. Et ce n’est pas une question de cupidité ou de vanité. Je ne veux pas que les filles du monde entier regardent à la télé et disent : "Oh, c’est juste un phénomène anglais, français, américain." J’apporterai exactement la même chose partout pour qu’ils puissent voir que c’est dans leur jardin et à leur portée, a-t-elle confié à The Guardian. C’est l’un des principaux moteurs de l’expansion mondiale."

"Prouver que le sport féminin est une bonne affaire"

Comme elle l'a souvent exprimé, sa volonté est de donner l'opportunité aux femmes et aux petites filles de s'épanouir pleinement dans leur discipline. "On ne peut pas garantir un résultat égal, mais je souhaite offrir des chances égales, et le reste dépend de vous. Je veux que plus de gens, en particulier les jeunes défavorisés et démunis, puissent réaliser leur rêve, a-t-elle expliqué. Je suis en mission pour prouver que le sport féminin est une bonne affaire."