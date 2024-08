OL : Mama Baldé et Clinton Mata appelés en sélection

Alors que l’OL est en pleine agitation durant ce mercato, la trêve internationale approche. Ainsi, Clinton Mata et Mama Baldé ont été appelés à disputer les matchs de leurs équipes nationales.

Alors que le dernier match de championnat du mois d’août de l’OL se disputera ce vendredi à 20h45 face à Strasbourg, Clinton Mata et Mama Baldé ont déjà été appelés par leur équipe nationale pour disputer les deux prochains matchs de leur sélection. Le latéral droit rejoindra l’Angola qu’il avait récemment retrouvé en juin dernier après une longue période d’absence entre 2016 et 2024. Le défenseur rhodanien jouera pour une qualification en vue de la CAN 2025. Pour leur première rencontre, les Angolais se déplaceront au Ghana le 5 septembre à 18h. Ils enchaineront un match à domicile face au Soudan le 9 septembre prochain à 21h pour clôturer leur pause internationale et ainsi retourner en club.

Une quatrième CAN pour Mama Baldé ?

Quant à Mama Baldé, l’ailier lyonnais s’envolera pour la Guinée-Bissau pour retrouver ses compatriotes. Le Rhodanien avait d’ailleurs marqué lors du dernier rassemblement en juin. C’était contre l’Égypte de Mohamed Salah. Ce dernier a dû répondre au premier but inscrit par l’attaquant Bissau-Guinéen pour revenir au score (1-1). Un bon point de pris dans ce match de qualification pour la coupe du monde 2026. Durant cette trêve, les Lycaons joueront pour une place à la prochaine CAN au Maroc l’hiver prochain. De ce fait, les Bissau-Guinéens affronteront l’Eswatini à la maison le 5 septembre à 18h avant de se déplacer au Mozambique le 10 septembre à 15h pour finir cette première salve de rencontres internationales de la saison.