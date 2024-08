L’OL pique déjà sa crise, Sage mis sous pression !

Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est revenue dans les grandes largeurs sur la défaite de l'OL contre Monaco (0-2). Il a également été question de la position de Pierre Sage dans cette crise et la fin du mercato à venir.

Il y a bien longtemps qu'il n'y avait pas eu autant d'excitation dans une émission de "Tant qu'il y aura des Gones". Malheureusement pas dans le sens espéré, puisque si Nicolas Puydebois a laissé parler par moment son cœur, c'est avant tout pour critiquer les attitudes vues lors de la défaite de l'OL contre Monaco. La prestation lyonnaise a donné l'impression d'un retour en arrière avec le spectre de la saison dernière. Que ce soit tactiquement, individuellement ou collectivement, rien n'est allé samedi. Que ce soit Nicolas Puydebois et Enzo Reale, tous deux ont regretté ces attitudes, surtout après deux journées.

S'ils ont pointé les joueurs et leur manque de révolte, les deux consultants de TKYDG n'ont pas manqué de pointer aussi certaines erreurs de Pierre Sage, tout en affirmant que l'entraîneur lyonnais ne doit pas se laisser manger et instaurer ses principes s'il veut continuer dans le métier ou tout simplement à l'OL. Quoi qu'il en soit, le match contre Strasbourg est d'une importance capitale avant la trêve internationale, alors que se termine le mercato estival. Il règnerait un certain optimisme au sein du club pour que plusieurs dossiers soient réglés dans le sens des départs.