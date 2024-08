OL - Mercato : ça bouge aussi autour de Maxence Caqueret

Maxence Caqueret pourrait avoir joué son dernier match avec l'OL samedi contre Monaco. Le milieu de terrain est sollicité sur cette fin de mercato.

Un milieu arrive, un autre est proche de la sortie. L'Américain Tanner Tessmann deviendra officiellement Lyonnais ce mardi, avec à la clé un contrat de cinq. Dans le sens des départs, l'OL espère là aussi se montrer actif, à l'image d'un Anthony Lopes dont l'histoire avec son équipe de toujours touche sans doute à sa fin. Pour Maxence Caqueret aussi, ces ultimes jours du mercato seront a priori les derniers qu'il passera avec son club formateur.

Le footballeur de 24 ans a reçu des offres. Si, pour l'instant, il a refusé les propositions qui lui ont été faites, la situation devrait, selon nos informations, bouger autour de l'ancien international Espoirs. D'ici au 30 août, date butoir dans les principaux championnats pour le marché des transferts, le natif de Vénissieux a de grandes chances de ne plus se trouver dans le Rhône.

Maintenu dans le groupe pour son attitude

Si, au contraire de son copain Rayan Cherki par exemple, Maxence Caqueret a pu s'exprimer sur le terrain lors des matchs amicaux et des deux premières journées, il est aujourd'hui fort probable qu'il quitte l'Olympique lyonnais sur une défaite 2 à 0 contre Monaco, puisque la prochaine partie sera vendredi à 20h45 contre Strasbourg.

Ajoutons pour la précision que le membre de la génération 2000 est toujours resté au sein du groupe pour son attitude. On sait, depuis le début de l'été, qu'il était sur le départ, mais les dirigeants ne l'ont pas intégré au loft composé actuellement de six éléments (Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Florent Sanchez, Rayan Cherki, Amin Sarr, qui devrait rejoindre l'Hellas Vérone). Les retours font en effet état à son sujet d'un comportement irréprochable et d'une bonne implication. Sur le terrain, la tête a en revanche un peu plus de mal à suivre, même si lors des deux revers en Ligue 1, il n'est pas le plus pointé du doigt.