OL - Mercato : Adryelson sur le départ, Omari pour le remplacer

Ayant joué la plupart des matchs amicaux, Adryelson n’a pas pu profiter du départ de Jake O’Brien pour s’imposer. Le défenseur brésilien devrait retourner en prêt à Botafogo et être remplacé numériquement par Warmed Omari.

Plus que l’été, c’est bien cette dernière journée de mercato qui s’annonce chaude à l’OL. Dans quinze heures, le marché des transferts sera clos en France et les clubs ne pourront plus recruter. Entre Rhône et Saône, on s’active donc à combler certains manques, même si tout ne devrait pas rentrer dans l’ordre d’ici 23h ce vendredi. Quand des mouvements étaient attendus devant et au milieu, le secteur défensif devrait lui aussi subir quelques modifications dans les prochaines heures. Comme appris dans la presse brésilienne, Adryelson ne devrait pas poursuivre l’aventure lyonnaise. Ayant plutôt offert un visage sérieux lors du début de la préparation, le Brésilien a été relégué sur le banc avec l’association Caleta-Car - Niakhaté.

Seulement deux centraux disponibles contre Strasbourg ?

Malgré les prestations compliquées du duo, Adryelson n’aura pas sa chance, lui qui était devenu numéro 3 après le départ de Mamadou Sarr. Dans les prochaines heures, il devrait retrouver un club qu’il connait bien avec un prêt du côté de Botafogo. Cette décision n’est pas sans incidence puisque Pierre Sage ne peut désormais compter que sur deux centraux, en plus de Dejan Lovren placé dans le loft depuis le début de l’été. Cela fait maigre au moment de jouer trois compétitions. L’OL va donc recruter et ce serait tourné du coup de Rennes pour remplacer numériquement Adryelson, d’après plusieurs médias français. Plus vraiment souhaité en Bretagne, Warmed Omari doit normalement poser ses valises entre Rhône et Saône pour toute la saison à venir et tenter de se relancer.