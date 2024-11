Le 25 mai à la fan zone du Parc OL pour OL – Barça et OL – PSG / (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Mercredi prochain s’ouvrira le jugement de l’homme ayant frappé violemment une supportrice de l’OL lors de la retransmission de la finale de la Coupe de France à Décines. Toutefois, l’avocat de la victime n’est pas satisfait de l’enquête.

En plus de la défaite de l’OL face au PSG (2-1), la finale de la Coupe de France en mai dernier avait été marquée par plusieurs incidents. Il y avait eu l’attaque des bus et les affrontements entre supporters lyonnais et parisiens sur une aire d’autoroute. À Décines, ce fut l’agression d’une supportrice qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Après avoir relaté les faits sur les réseaux sociaux, la jeune femme avait reçu le soutien de plusieurs personnes témoins des faits ainsi que de l’OL, qui avait capté les images.

Placée au premier rang face à l'écran géant disposé au Parc OL pour retransmettre la finale, la jeune femme avait été sévèrement frappée avec le coude par son voisin sur le but de Jake O'Brien. L’individu avait alors tenté d’arracher le voile présent sur la tête de la supportrice avant de miner des saluts nazis avec son voisin. Le principal auteur des faits avait depuis été interpellé et son jugement sera rendu ce mercredi 4 décembre.

Un renvoi de l'affaire le 4 décembre ?

Seulement, la procédure et l’enquête sont loin d’avoir été du goût de l’avocat des victimes. Dans un communiqué, Me Tammouz Al Douri a dénoncé dans un communiqué le "traitement lacunaire de cette affaire par le parquet." En cause ? L’absence de poursuite pour le deuxième individu ainsi que l'inexistence de poursuites à propos des saluts nazis et des autres coups portés sur la supportrice et l’amie qui l’accompagnait. Me Al Douri a demandé à reconsidérer les poursuites d’ici au 4 décembre. Si rien ne change, il demanderait alors le renvoi de l'affaire pour pouvoir citer les auteurs des faits devant le tribunal, tandis que l’OL s’est constitué partie civile dans l’affaire.