OL - Droits TV : Aulas regrette un accord "en dessous des attentes"

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas lors de Auxerre – OL en 2023 / (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Jeudi, la LFP a validé l’offre de DAZN qui va récupérer huit des neuf affiches de la Ligue 1 à partir de la mi-août. Si le championnat de France aura un diffuseur, ce sera bien en dessous des attentes financières, au grand regret de Jean-Michel Aulas.

La reprise de la Ligue 1 est dans 21 jours et les supporters de l'OL ne savent toujours pas quand leur équipe préférée va lancer sa saison 2024-2025. La première journée est fixée au week-end du 16 août, mais aucune programmation définitive n’a été communiquée. Il faut dire que la LFP est toujours en discussions au sujet des droits TV pour les prochaines saisons. Si le conseil d’administration de la Ligue a validé jeudi l’offre de 400 millions d’euros de DAZN pour huit matchs par journée, il discute encore avec beIN Sports sur les modalités de la diffusion de la dernière rencontre.

DAZN prêt à revoir le prix de son forfait ?

Quoi qu’il en soit, la Ligue 1 ne touchera pas le milliard d’euros espéré par Vincent Labrune, il y a un an désormais. "Il va falloir finaliser l'accord pour savoir combien beIN va pouvoir apporter à l'obole présentée par DAZN, a souligné Jean-Michel Aulas sur France Info. Mais on sera en dessous de ce qui avait été prévu." L’ancien président de l’OL salue malgré tout l’accord avec DAZN et regrette avant tout "l'aspect négatif qui est l'aspect financier à court terme".

Faisant "toute confiance en Vincent Labrune" pour trouver une solution viable, le nouveau président de la Ligue féminine de foot professionnel ne veut pas que le consommateur devienne encore le dindon de la farce. Il appelle à "faire un effort sur la tarification", ce à quoi DAZN serait prêt à accéder. D’après L’Équipe, la plateforme britannique tablerait dorénavant sur un forfait mensuel à 25€ contre 30 à 35€ annoncé ces derniers temps.