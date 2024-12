Eugénie Le Sommer buteuse lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En marquant sur son premier ballon mercredi à Istanbul, Eugénie Le Sommer a scellé le succès de l’OL contre Galatasaray (0-6). L’attaquante en a profité pour inscrire son 50e but dans la compétition.

Elle avait manqué le deuxième match amical des Bleues puis le déplacement de l’OL à Reims, mais Eugénie Le Sommer était bien de retour mercredi soir. Remise de son alerte en sélection, l’attaquante a eu le droit à un quart d’heure de jeu dans le festival offensif lyonnais contre Galatasaray (0-6). La large avance au tableau d’affichage a permis à Joe Montemurro de gérer une fois de plus les temps de jeu et l’attaquante a donc pu profiter de ce laps de minutes pour retrouver du rythme. Elle n’a d’ailleurs pas perdu de temps pour s’illustrer. Entrée à la 75e, elle a fait trembler les filets stambouliotes, une minute plus tard, sur son premier ballon. Une frappe puissante sous la barre pour porter le score à 6-0.

"C'est une vraie fierté"

Dans l’interprétation générale de cette rencontre, le but de Le Sommer reste avant tout anecdotique. Pourtant, il est loin de l’être quand on se focalise uniquement sur l’attaquante française. Elle avait été mise au courant avant le coup d’envoi, mais la Bretonne a désormais atteint la barre des cinquante réalisations en Ligue des champions. Un cap que seules Ada Hegerberg, auteure de son 65e mercredi soir, et Anja Mittaj ont atteint dans l’histoire de la compétition. "Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir de marquer, mais celui-ci était important parce que c’était le 50e, a-t-elle déclaré après le match. C’est une fierté d’avoir mis tous ces buts, mais c’est aussi grâce à mes coéquipières, donc je ne les oublie pas."

Un retour, une victoire, un 50e but, la soirée ne pouvait être que parfaite pour Eugénie Le Sommer.