Troisième de ce mini-championnat en Ligue Europa, l’Eintracht Francfort a l’occasion de faire un pas de plus vers les 8es de finale. Toutefois, Toppmöller est conscient que son équipe va faire face à sa plus grosse adversité avec l’OL.

Par la dynamique actuelle et la volonté de voir l’OL envoyer un message, la venue de l’Eintracht Francfort ressemble à un vrai test dans l’environnement lyonnais. Quitte à mettre le club allemand dans une posture de favori. Il faut dire qu’avec une place de dauphin en Bundesliga et 13 points sur 15 possibles en Ligue Europa, la formation de Dino Toppmöller a des arguments à faire valoir.

En entrant sur la pelouse du Parc OL, Francfort n’aura qu’une ambition ce jeudi (21h) : se rapprocher de façon quasi définitive de la qualification pour les 8es de finale. "C’est un bon défi et nous sommes heureux de pouvoir nous mesurer à cet adversaire. Nous verrons ensuite si ce match est décisif ou non, a confié le coach allemand mercredi à Décines. Pour le moment, on réalise une très bonne compétition et nous voulons faire un pas de plus vers les 8es."

"Ça ressemble à un match à élimination directe"

Pour y parvenir, l’Eintracht devra réaliser, lui aussi, un gros match. Car si la venue des coéquipiers d’Hugo Ekitike a figure de test pour l’OL, pour la formation allemande, se frotter au cinquième de Ligue 1 est également le moyen de se jauger réellement dans cette Ligue Europa. "C’est vrai que demain on a un peu l’impression que ce sera peut-être un match à élimination directe vu le moment dans la compétition. Jusqu’à présent, c’est l’adversaire que nous affrontons qui a les plus grandes individualités", a avancé Toppmöller avant de détailler les forces lyonnaises. "Ils ont des joueurs de niveau de Ligue des champions que ce soit au milieu avec Matic et Tolisso ou devant, avec Lacazette, qui est un attaquant incroyable. Et il y a sur les côtés Fofana et Cherki qui joueront très certainement quelques matchs de Ligue des champions au cours de leur carrière."

Ce jeudi soir, il risque en tout cas d’y avoir du spectacle sur la pelouse de Décines.