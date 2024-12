OL : quand Rayan Cherki charrie Malick Fofana

Interrogé sur le potentiel de Malick Fofana, Rayan Cherki s’est montré dithyrambique envers son coéquipier à l’OL. Tout en se montrant un brin taquin avec le Belge.

Mercredi, Dino Toppmöller n’a pas manqué de les citer. Avec Rayan Cherki et Malick Fofana, l’OL possède deux jeunes talents offensifs en attaque et l’Eintracht Francfort va s’en méfier comme le lait sur le feu. Ils ont beau avoir respectivement 21 et 19 ans, les deux ailiers sont les deux gros poisons de cette formation lyonnaise, de plus en plus séduisante. Présent en conférence de presse à la veille du match de Ligue Europa, Cherki n’a pas manqué de saluer les qualités de son coéquipier. Comme on aime à le dire, il vaut mieux l’avoir dans son équipe que contre soi. "Il nous apporte sa patte un peu folle d’explosivité. Quand il commence à accélérer, il fait mal à tout le monde. Il n’y a pas beaucoup de défenseurs qui peuvent le stopper."

"Il fait plaisir, Malick !"

Ne manquant pas de superlatifs pour décrire son pendant sur les ailes, Rayan Cherki reste fidèle à lui-même. Assez taquin dans la vie du groupe lyonnais, l’international Espoirs n’a pas manqué de charier Malick Fofana, notamment sur sa coupe de cheveux. "J’aime tout chez lui. Il est bon, il est gentil, pas très beau, mais ça, on s’en fout (rires). J’aime tout franchement. Un petit garçon belge comme lui, bien intégré, qui n’a pas honte de grand-chose, franchement, il fait plaisir, Malick !"