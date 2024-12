Dans un festival offensif, l’OL a assuré sa première place du groupe contre Galatasaray. Malgré les cinq succès en cinq matchs, Joe Montemurro ne veut pas griller les étapes dans cette Ligue des champions.

Des titularisations pour Ada Hegerberg et Selma Bacha, des joueuses sur le banc pour souffler, un 50e but pour Eugénie Le Sommer et surtout une large victoire. Mercredi soir, à Istanbul, l’OL féminin a vécu une soirée parfaite contre Galatasaray avec ce succès 6-0. Avant la rencontre, Joe Montemurro avait confié que l’objectif prioritaire de ce déplacement était de valider la première place du groupe avant la dernière journée. Les joueuses ont entendu l’entraîneur lyonnais et ont mis la manière face à une faible équipe turque, il est vrai. "Nous avons marqué de nombreux buts et de manière différente, je suis content du match de ce (mercredi) soir. C'est agréable de revenir d'Istanbul avec un tel résultat et la première place assurée", a déclaré le coach sur DAZN après le match.

"Nous progressons bien"

Avec cinq victoires en cinq matchs, les Fenottes ont assuré l’essentiel avec cette qualification et cette première place acquises très rapidement. Montrant un visage bien différent des années précédentes avec Joe Montemurro, les coéquipières de Wendie Renard montrent qu’il faudra encore compter sur elles cette saison en Ligue des champions. Néanmoins, malgré une première partie de saison presque parfaite, l’Australien ne veut pas s’enflammer trop rapidement. "Il est trop tôt pour dire que nous sommes favoris de cette compétition, mais nous progressons bien. Les matchs ne peuvent pas être gagnés sans être joués. Nous avons fait un bon début de saison, mais l'important est de maintenir cela."

On le sait avec l’OL féminin, le juge de paix aura avant tout lieu à partir de mars et non pas avant.