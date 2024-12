OL - Ligue Europa : Francfort aime les clubs français 

L’OL devra se méfier de l’appétence de l'Eintracht Francfort pour les clubs de Ligue 1. Sur les huit dernières confrontations contre une équipe française, les Allemands ont gagné sept fois.

C’est peu dire que dans l’époque moderne, l’Eintracht Francfort ne réussit pas aux clubs français. Depuis le début du XXIe siècle, la formation allemande a affronté à huit reprises des adversaires de l’Hexagone. A la clé, un bilan plus que positif de sept victoires en huit confrontations.

La dernière victoire française remonte à 2019

Dans l’ordre, Bordeaux en 2013-2014 et Marseille en 2018-2019 ainsi qu’en 2022-2023, ont subi la loi de l’équipe basée dans l'état de Hesse, dans le centre de l’Allemagne. En Ligue Europa, les Bordelais ont perdu 3-0 et 1-0, tandis que les Marseillais se sont inclinés à quatre reprises. La première fois en C3, 4-0 et 2-1, et la seconde en Ligue des champions 2-1 et 1-0. Seul Strasbourg, durant les barrages de Ligue Europa, a dominé Francfort 1-0, après s’être incliné 3-0 à l’aller.

L’OL, qui affronte les joueurs de Dino Toppmöller ce jeudi à 21 heures, sera-t-il la première écurie française à les faire tomber depuis 2019 ? Un tel résultat ferait forcément les affaires des hommes de Pierre Sage dans leur quête de top 8. Avec dix points, ils sont pour l’instant devancés de trois unités par les partenaires du natif de Bron, Farès Chaïbi, arrivé en Bundesliga en 2023.