Mata et Omari (OL) connaissent leur groupe pour la CAN 2025

Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 aura lieu la CAN 2025. Deux joueurs de l'OL, Clinton Mata et Warmed Omari, ont décroché leur billet pour cette compétition.

Cette année, la CAN fait son grand retour. Suite à l'édition 2023 qui a vu la Côte d'Ivoire triompher à domicile, la prochaine édition se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Pour cette CAN 2025, il est possible que deux joueurs de l'OL soient présents. Effectivement, Clinton Mata devrait faire partie l'équipe qui se rendra au Maroc avec l'Angola. Il en va de même pour Warmed Omari avec les Comores, même si le défenseur devra attendre de voir si le club lyonnais lève son option, ce qui semble peu probable à l'instant T vu son faible temps de jeu.

Omari face au pays hôte

Au total, 24 sélections africaines sont en lice pour décrocher le titre. Celles-ci ont été réparties en six poules de quatre équipes. Pour ce qui est de la sélection angolaise, Clinton Mata et ses compatriotes affronteront l'équipe d'Égypte menée par Mohammed Salah, ainsi que l'Afrique du Sud mais également la sélection nationale du Zimbabwe. Quant aux Comores de Warmed Omari, ils se mesureront au Maroc, pays hôte de la compétition, mais également le Mali et la Zambie.