Combien l'OL a-t-il gagné avec la Ligue Europa ?

Malick Fofana lors d’OL – Francfort (Photo by Nathan Barange / Nathan Barange / DPPI via AFP)

Qualifié au minima pour les barrages en Ligue Europa, l'OL a déjà assuré le plus important avant la fin de la phase de classement. De quoi injecter un peu d'argent dans les caisses.

Par les temps qui courent, ces revenus sont le bienvenu. Cette saison, l'Olympique lyonnais a retrouvé la Ligue Europa, et donc les affiches européennes, ainsi que les chèques qui vont avec. Après six rencontres dans la phase de classement, l'OL a d'ores et déjà validé sa place parmi les 24 formations qui disputeront au moins les barrages. Quatrième, il peut même espérer finir dans le top 8 et ainsi aller directement en 8es de finale s'il négocie bien ses deux dernières parties face à Fenerbahçe et Ludogorets en janvier.

Au-delà du bilan sportif qui est bon, les dirigeants rhodaniens regarderont avec insistance celui des finances. On peut d'ailleurs déjà se faire une petite idée puisque certaines données de l'UEFA à ce propos sont connues. Par exemple, qu'avec ses quatre succès, les hommes de Pierre Sage ont permis au club d'empocher 1,8 million d'euros. Un somme à laquelle il faut ajouter 150 000 € pour le nul contre Hoffenheim (2-2) et 4,31 millions d'euros de prime de participation.

L'OL a amassé à l'heure actuelle plus de 12 M€

Nous grimpons alors à 6,26 millions d'euros. On peut également préciser que les septuples champions de France (2002-2008) ont enregistré une entrée d'argent de 6,3 millions d'euros pour les droits TV européens rien que sur le premier trimestre de l'exercice 2024-2025 (de juillet à septembre). Un total presque trois fois supérieur à celui des droits télévisuels français, à titre de comparaison, sur la même période.

Voilà ce qui est à l'instant T déjà assuré pour l'Olympique lyonnais. Mais il faudra aussi prendre en compte le classement après cette première phase. Par exemple, avec leur quatrième actuelle, les Rhodaniens glaneraient 2,475 millions d'euros. Rappelons que chaque place gagnée vous rapportera 75 000 €. En terminant parmi les huit premiers, l'OL profiterait aussi d'un bonus de 600 000 €. Il sera divisé par deux en finissant entre le neuvième et le seizième rang.

Primes, billetterie, droits TV... L'OL pourrait gagner gros

Tout cela sera à compléter en fonction des primes pour chaque match et tour passé, mais aussi par les revenus de la billetterie, qui devraient grimper au fur et à mesure de la compétition. Afin de faire saliver l'état-major et les supporters, on peut par exemple préciser que le vainqueur de la Ligue Europa se verra offrir une récompense de six millions d'euros, plus sept millions pour sa participation à la finale. Les partenaires de Corentin Tolisso ont donc tout intérêt à faire durer le plaisir.