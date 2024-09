OL, Strasbourg, mercato… votre avis nous intéresse

Ce lundi à partir de 19h, la victoire de l’OL contre Strasbourg sera décryptée dans "Tant qu’il y aura des Gones". Entre réaction d’orgueil et mercato venu se greffer en plein match, les sujets seront nombreux et votre avis nous intéresse.

Après deux numéros à parler de défaites, il y aura bien plus de sourires dans votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi à partir de 19h. Pourtant, l’équipe de TKYDG n’est pas passée loin de devoir parler de nouveau d’un revers de l’OL contre Strasbourg. Déjà dos au mur après les revers contre Rennes et Monaco, les Lyonnais ne sont pas passés loin de la correctionnelle en étant menés 3-1 à l’heure de jeu. Et puis, la magie a de nouveau fait son apparition avec dix minutes de folie permettant à l’OL de passer de 1-3 à 4-3 et de s’offrir un premier succès. Dans cette victoire, que retenez-vous en priorité ? Le changement tactique en 3-5-2 ? L’apport encore une fois des entrants ou la réaction d’orgueil ?

Dans la seconde et la troisième partie, le mercato sera forcément au centre des débats dans ce nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones". S’étant fini au coup de sifflet final, le marché des transferts de l’OL a-t-il correspondu à vos attentes ou est-il finalement illisible ? Et enfin, dernière question, maintenant que Pierre Sage est au courant de tout son groupe pour les quatre mois à venir, quel serait votre système de jeu et avec quels joueurs ?

