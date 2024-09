En recrutant pour 143 millions d’euros (hors bonus) et ne vendant pour 38 millions d’euros, l’OL affiche logiquement une balance négative sur le marché des transferts. Cet été, le club se place à la 5e position en Europe dans cet exercice.

Il a refermé ses portes depuis vendredi soir en France et dans la plupart des championnats européens, mais il faut encore logiquement parler. Avec une trêve internationale après seulement trois journées de Ligue 1, difficile de parler de sportif quand plusieurs éléments ont mis les voiles vers leur sélection. Alors, forcément, l'heure est à faire le bilan de l'été et à l'OL, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Le club a dépensé beaucoup d'argent pour lever les options d'achat et se renforcer et, dans le même temps, n'a pas réussi à se séparer d'éléments dont l'avenir ne s'écrivait plus vraiment entre Rhône et Saône. C'est donc un mercato mi-figue, mi-raison sur le papier, même si seule la réalité du terrain validera ou non le travail de la cellule de recrutement et de la direction sportive.

Premier club français devant le PSG

Quoi qu'il en soit, et c'est un fait, l'OL n'a pas forcément regardé les sommes à dépenser au moment de se renforcer, à l'image de l'arrivée de Moussa Niakhaté. Avec 143 millions d'euros d'achat (hors bonus), le club a explosé son record historique. Dans le même temps, il n'a vendu que pour 38 millions d'euros. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour comprendre que la balance est clairement négative cet été avec -105,04 millions d'euros.

Dans l'esprit des dirigeants, elle aurait plutôt dû être aux alentours de -40M€ si la promesse faite à la DNCG avait été tenue dès cet été. Dans le rouge, l'OL est l'un des mauvais élèves de l'été en Europe avec la 5e balance négative derrière Brighton (-182,91M€), Naples (-138), Ipswich Town (-124,84) et Manchester United (-111,5). Le club lyonnais devance d'ailleurs d'une courte tête le PSG et sa balance négative de 103,42 millions d'euros.

Les balances négatives en Europe (d'après Transfermarkt) :

1 - Brighton : -182,91M€

2 - Naples : -138M€

3 - Ipswich Town : -124,84M€

4 - Manchester United : -111,5M€

5 - OL : -105,04M€

6 - PSG : -103,42M€

7 - West Ham : -99,65M€

8 - Tottenham : -93,55M€

9 - Atlético Madrid : -91,10M€

10 - Southampton : -75,56M€