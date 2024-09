Avant la reprise du championnat le week-end prochain contre Le Puy, la réserve de l’OL s’est rassurée face à l’US Saint-Malo. Malgré une division d’écart, les Lyonnaises se sont imposées 4-2.

C’est une préparation chamboulée à laquelle a dû faire face Julien Perney pour ses débuts. Arrivé sur le banc de la réserve féminine de l’OL durant l’été en remplacement d’Antoine Capinielli, l’ancien coach à Chambéry a dû composer avec un groupe clairsemé en raison des nombreuses joueuses retenues avec le groupe professionnel pour le stage à Tignes, mais également les amicaux contre Madrid CFF et samedi contre la Juventus Turin. On pense notamment à Belhout Achi, Samadi, Coutel, Bekhaled et Charpentier, toutes présentes à Bourgoin pour le deuxième amical remporté par les Fenottes.

Néanmoins, il y a une saison à préparer pour la réserve en D3 féminine et un dernier amical s’est tenu dimanche à Vincennes (94). Si la composition et les buteuses restent un mystère, une chose est sûre, l’OL est sorti vainqueur de son duel avec l’US Saint-Malo grâce à une victoire 4-2. Ce succès contre une formation évoluant en Seconde Ligue (D2) va faire du bien au moral alors que le championnat reprend samedi prochain. Les Lyonnaises recevront Le Puy Foot 43 à Meyzieu, ce dimanche 15 septembre à 15h.