Imagine Dragons annonce une date au Parc OL pour l’été 2025

Comme chaque été, le Parc OL va se transformer en une immense scène de concert. Ce lundi, le groupe pop-rock américain Imagine Dragons a annoncé son passage à Décines le 3 juillet 2025.

Cet été encore, le succès a été au rendez-vous pour les concerts organisés au Parc OL. Entre la fin de la saison de Ligue 1 et le début des Jeux olympiques, l’enceinte de Décines s’est transformée en une scène de spectacle grandeur nature et à ciel ouvert. Avec la venue notamment de la star planétaire Taylor Swift pour deux dates courant juillet, le Grand Stade a encore réalisé de grosses affluences estivales. On a d’ailleurs pu le voir dans les résultats du groupe : l’organisation des concerts durant l’été est une manne financière non négligeable. Les spectacles et concerts à l’Arena étant désormais aux mains d’Holnest et de Jean-Michel Aulas, Eagle Group (ex OL Groupe) compte plus que jamais sur la venue d’artistes connus et reconnus pour garnir les travées du Parc OL.

Le premier concert de l'été 2025

Le 3 juillet 2025, le stade version concert devrait logiquement faire le plein. Ce lundi, le premier groupe présent durant l’été prochain a été annoncé et il est loin d’être inconnu sur la scène musicale. À l’occasion de leur tournée mondiale "Loom World Tour", le groupe Imagine Dragons va donner un concert début juillet. Le groupe pop-rock américain donnera trois concerts en France, dont le premier aura lieu à Décines. Les pré-ventes débuteront ce jeudi 12 septembre avant une ouverture grand public le lendemain. L’été des concerts est en tout cas lancé au Parc OL.