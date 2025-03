Ce lundi, à partir de 19h, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" est en direct et reviendra sur la victoire de l’OL à Nice. Ce succès permettra de faire un focus sur la relation entre Rayan Cherki et Thiago Almada, mais aussi l’impact de l’absence de Paulo Fonseca sur le banc.

Une semaine presque parfaite pour une émission qui devrait l'être tout autant ce lundi soir à partir de 19h. Comme la semaine dernière, l'épisode Paulo Fonseca ne pourra bien évidemment pas être mis de côté, mais il sera avant tout question de savoir comme peut s'organiser l'OL avec la lourde suspension de son entraîneur. Dans l'attente d'un appel auprès de la FFF, le Portugais ne pourra pas s'asseoir sur un banc en Ligue 1 avant le 30 novembre prochain. Une sanction exemple qui pourrait bien avoir des conséquences sur la fin de saison lyonnaise.

Cependant, l'heure est avant tout aux sourires en ce qui concerne l'OL. Grâce à leur victoire par deux buts d'écart à Bucarest, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette sont en position favorable pour se qualifier en quarts de Ligue Europa. Dimanche, en gagnant à Nice, ils se sont relancés dans la course à l'Europe et la Ligue des champions. Mais est-ce vraiment tout rose dans le jeu lyonnais ? Nos deux consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, répondront à ces questions.

Comme vous en avez l’habitude désormais, votre émission est à suivre en direct tous les lundis à partir de 19 heures sur toutes nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.