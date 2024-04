Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette (OL) (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

L’OL a obtenu le plus important cette semaine, sa place en finale de la Coupe de France. L’ambition désormais est de viser la 7e place, et ça commence à Nantes ce dimanche (20h45).

Pierre Sage l’a admis quelques minutes après la victoire conte Valenciennes mardi (3-0). L’OL ambitionne de jouer les troubles fêtes jusqu’au bout et de ravir au finish la 7e place, qui pourrait être qualificative pour la Conference League. Puisqu’il jouera la finale de la Coupe de France contre Paris, qui est pratiquement assuré du titre, l’Olympique lyonnais sait qu’il a dorénavant deux possibilités pour obtenir un ticket européen, impensable voilà seulement quelques semaines. La tâche s’annonce difficile, et il est aussi envisageable qu’il se retrouve sans rien à la fin de la saison, mais au moins, il veut s’en donner l’opportunité, et cela commencera par un voyage à Nantes ce dimanche (20h45).

Face à une équipe en difficulté, même si elle vient de battre Nice (1-2), les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’ont pas vraiment le droit de se tromper s’ils veulent viser plus haut. Dans un stade à huis clos, où son opposant n’a plus gagné depuis décembre 2023, tout autre conclusion qu’une victoire serait une contreperformance. "C'est un rendez-vous important pour nous, pour la suite, car nous voulons remonter au classement. Pour cela, il faudra absolument faire un résultat là-bas, a assumé Pierre Sage. Nous devrons en ce sens répondre à ce qu'ils ont bien fait à Nice. Je pense que ça validerait le maintien. On s'était fixé la barre des 35 points, mais vu le rythme des formations du bas de tableau, il en faudra peut-être un peu plus. Ça pourrait sceller cette affaire et nous permettre aussi potentiellement de recoller à nos concurrents devant nous avec les confrontations directes du week-end."

Trois équipes à 39 points devant l'OL

Effectivement, les formations classées devant le club rhodanien auront toutes des rendez-vous difficiles à négocier. Le 7e, Marseille, a perdu vendredi à Lille (3-1), tandis que Rennes (8e) et Reims (9e), devront batailler face à Monaco et Nice. Actuellement à quatre points de l’OM, les partenaires d’Anthony Lopes ne reviendront quoi qu'il arrive pas sur le trio devant lui à 39 points, mais ils pourraient effectuer dans le meilleur des cas un beau rapproché.

Cela semble en tout cas être la dernière occasion de revenir dans les rétroviseurs des Marseillais, Rennais et Rémois, puisque ensuite, le calendrier va sérieusement se corser. Il faudra en effet recevoir Brest (2e), aller au PSG (1er), accueillir Monaco (4e) et partir à Lille, (3e). “En fin de saison, nous avons des gros matchs contre des équipes qui nous précèdent au classement. Notre objectif est de gagner autant que possible pour engranger un maximum de points. La finale est encore loin, donc nous sommes concentrés sur chaque partie, et quand il sera temps d’y penser, nous le ferons, a résumé Rayan Cherki. Nous sommes dans une meilleure dynamique, et il faut continuer ainsi.”

Ne pas penser à la finale avant d'y être

Forcément, la date du 25 mai est dans toutes les têtes, mais à un mois et demi de l’échéance, ça ne doit pas encore être la préoccupation du groupe. “C’est la meilleure chose pour bien préparer notre finale face à la meilleure opposition qu’on pouvait rencontrer. Je suis content qu’on ait de grosses affiches à disputer, ça va nous permettre de bien monter en pression, a positivé Pierre Sage. Nous aurons plusieurs tests avant car on affrontera des adversaires du haut du tableau et par rapport à notre ambition, c’est important de les défier. Si nous voulons gagner des places, se rapprocher d’eux, nous devrons être capables de rivaliser.”

Le nul à la maison contre Reims samedi 30 mars (1-1) a ralenti légèrement l’OL dans sa course contre-la-montre, mais il a encore le droit d’y croire. “Oui, aujourd’hui l’Olympique lyonnais en a les moyens en tout cas. Après, l’adversité va s’élever. Le déplacement à Nantes est abordable sur le papier, ensuite, il y aura Brest, Paris, Lille et Monaco, donc il attaque la montagne. Mais sur la dynamique du moment, sur l’état d’esprit, le renouveau dans le jeu et la fraîcheur amenée par la qualification, il peut le faire, a affirmé notre consultant et ancien gardien Nicolas Puydebois. Gagner, c’est une spirale vertueuse, ça donne de la confiance, des certitudes… Il peut aller chercher un ou deux résultat(s) contre les premiers.” Mais avant de penser à demain, l’obstacle nantais se dresse sur la route des rhodaniens et devra être franchi.