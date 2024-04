A 11 heures ce dimanche, les U17 de l'OL rencontrent Gazélec Ajaccio. 15 jours après le succès dans le derby, ils espèrent enchaîner face au 3e.

Ils ont eu le temps de savourer et de redescendre avant de retrouver la compétition. Le 24 mars dernier, les U17 de l'OL s'imposaient 2 à 0 contre le leader stéphanois dans un derby vécu du stade de Décines par un millier de supporteurs, dont John Textor, Pierre Sage ou encore Laurent Prud’homme. Si durant le week-end de Pâques, certains ont disputé une rencontre amicale face l’équipe de l’Académie de Milan Bisevac (succès 3-1), le retour au championnat sera ce dimanche à 11 heures pour le groupe de Jordan Gonzalez.

Un succès 3 à 1 de l'OL à l'aller

L'enjeu sera moindre, bien sûr, puisqu'ils ne peuvent pas accéder à la phase finale, mais les jeunes Rhodaniens ambitionnent de finir le plus haut possible, et pourquoi pas jouer les troubles fêtes. Le déplacement en Corse, sur la pelouse du Gazélec Ajaccio, semble idéal pour cela. Actuellement 9e, l'Olympique lyonnais espère grappiller quelques places en ce 7 avril. Il faudra pour cela venir à bout du 3e, en lice pour la première place et qui reste sur deux victoires consécutives.

Un bon résultat permettrait en plus aux Gones de prendre un peu plus leurs distances avec les dernières positions dans cette poule de 14 concurrents. A l'aller, ils s'étaient imposés 3 à 1 contre ces mêmes Ajacciens, avec des buts d'Ottman Katirag, Rémi Himbert (de retour du Tournoi de Montaigu remporté avec la France) et d'Axel Pérez.