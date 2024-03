Bisevac et son académie vont affronter les U17 de l'OL

Ayant créé une académie depuis sa retraite, Milan Bisevac va retrouver l’OL ce samedi. Les U17 lyonnais vont en effet affronter l’équipe de Foot Elite Camp à 10h du côté de Meyzieu.

Il est parti il y a six ans et pourtant, il a pu retrouver des visages familiers. Défenseur de l’OL entre 2012 et 2016, Milan Bisevac a fait son retour à Décines vendredi. Non pas pour une visite de courtoisie, mais dans le cadre d’une rencontre amicale organisée entre son académie Foot Elite Camp et les U17 lyonnais ce samedi à 10h du côté de Meyzieu. En attendant de se frotter aux jeunes de l’OL Académie, Bisevac a profité de la journée de vendredi pour faire découvrir à ses ouailles un petit morceau de sa carrière de joueur. Le Serbe a retrouvé le Parc OL qu’il n’a malheureusement pas fréquenté. Ayant résilié son contrat avec le club lyonnais le 6 janvier 2016, il a loupé pour quelques jours l’inauguration de l’enceinte de Décines.

Retrouvailles avec Matic et Lovren

Comme les jeunes du Foot Elite Camp, c’était donc une première pour l’ancien défenseur qui a pu retrouver quelques anciens coéquipiers de club comme de sélection. Accueilli à l’entrée du centre d’entraînement par Nemanja Matic, Milan Bisevac a pu échanger avec Dejan Lovren avec qui il a partagé une saison entre Rhône et Saône avant de discuter avec Pierre Sage. Les jeunes de son académie en ont profité pour prendre quelques clichés souvenirs avant de se frotter à la formation à la lyonnaise ce samedi contre les U17 de Jordan Gonzalez.