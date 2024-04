Ligue 1 : seul David (Lille) fait mieux que Lacazette (OL) en 2024

Encore buteur contre Nantes dimanche soir, Alexandre Lacazette a permis à l’OL d’égaliser. En 2024, l’attaquant lyonnais en est désormais sept buts inscrits. Seul Jonathan David fait mieux en Ligue 1 et de loin.

Ce n’est certainement pas le plus beau but qu’il a inscrit dans sa carrière avec l’OL, mais dimanche soir, la jambe tendue d’Alexandre Lacazette pour contrer un dégagement nantais a été d’un grand service pour sa formation. Menés au score à quinze minutes de la fin par Nantes, les Lyonnais s’en sont encore remis à leur capitaine pour inverser le cours du match de la 28e journée (1-3). Ayant relancé les siens, Lacazette a confirmé un peu plus son statut de troisième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison derrière Kylian Mbappé et Jonathan David avec quatorze buts. La moitié l’a d’ailleurs été en 2024, preuve que l’ancien d’Arsenal carbure en même temps que l’OL retrouve une place convenable dans le championnat de France.

Match dans le match début mai à Lille

Sept buts en neuf journées, Alexandre Lacazette n’est pas loin de tourner à une réalisation par match sur la phase retour. Cela aurait pu être une référence en Ligue 1 si le Lillois David n’était pas dans la forme de sa vie. Après avoir retrouvé le chemin des filets contre l’OL au match aller suite à une longue disette, le Canadien tourne à plein régime en 2024 puisqu’il est clairement au-dessus de la moyenne d’un but par match avec 11 réalisations. Encore une fois, le Lille - OL qui se profile début mai devrait être un duel de buteurs, comme c’est le cas depuis deux saisons entre les deux artificiers.