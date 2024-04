L’OL a les remplaçants les plus décisifs d’Europe

Malick Fofana après son but lors de Nantes – OL (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Dimanche dernier, les entrées de Rayan Cherki et Ernest Nuamah ont apporté du peps à l’OL contre Brest (4-3). La passe du premier s’ajoute à la liste des actions décisives des remplaçants depuis quelques semaines.

Saïd Benrahma n’a pas manqué de le mettre en avant une fois le coup de sifflet final donné dimanche dernier contre Brest (4-3). Une fois de plus, l’OL s’en est remis à ses entrants pour faire la différence contre le club breton. Comme souvent ces dernières semaines, Rayan Cherki a été celui qui s’est mis le plus en avant. Il y a eu une passe décisive pour Nicolas Tagliafico, une presque passe pour Lacazette sur son centre dévié et même un raté à bout portant face à un but quasi vide. Dans ce rôle de dynamiteur, le jeune Lyonnais se montre plutôt à son avantage pour le moment et s’inscrit quasiment comme le chef de file de ce banc qui rayonne depuis quelques matchs.

Impliqués sur 9 buts depuis un mois

Cherki n’est pas le seul à s’attirer les louanges de tout un staff, des titulaires et des supporters. Avec Mama Baldé, Gift Orban et Malick Fofana, le secteur offensif de l’OL est plutôt bien fourni en ce moment et se met en évidence. Depuis un mois et avant de se rendre au Parc des Princes pour affronter le PSG, les remplaçants lyonnais sont les plus décisifs d’Europe. Avec 4 buts et 5 passes décisives, rien qu’en championnat, ils se placent devant notamment le Bayer Leverkusen, fraîchement désigné comme le nouveau champion d’Allemagne. Cela permet notamment à l’OL d’afficher un autre visage en seconde période et de pouvoir ainsi inverser la tendance, comme face à Brest ou encore Nantes. En attendant le PSG, dimanche ?